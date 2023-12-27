Как информирует «НБН», российское издание Astra поспешило сообщить, что на борту судна в момент ракетного удара ВСУ находились почти 80 моряков.

Источники издания уточняют, что во время атаки Сил обороны Украины по кораблю боеприпас попал в его носовую часть. В результате попадания произошел сильный взрыв, после чего возник масштабный пожар.

Отмечается в материале о то, что в момент атаки на корабле «Новочеркасск» среди членов экипажа находились семьдесят семь моряков.

Дословно из обнародованного сообщения:

Согласно первичным данным, как минимум трое из них пострадали. Точного количества тех, кто пострадал в результате удара, неизвестно.

Однако уже вскоре российское издание обновило информацию по погибшим и пострадавшим членам экипажа в результате удара ВСУ.

В частности, там отмечается:

Пропавшими без вести числятся 33 моряка. Ранения получили 23 человека. Один в результате атаки погиб. На месте атаки судна «Новочеркасск» в порту Феодосии (Крым) были найдены обломки ракеты Storm Shadow. Сам корабль полностью выгорел и затонул.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ударом по БДК «Новочеркасск» были нанесены повреждения еще одному судну РФ, стоявшему в порту Феодосии.