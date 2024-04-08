О том, как российская верхушка отреагировала на отправку подразделений Бундесвера в данное государство Балтии, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря кремлевского тирана Владимира Путина, Дмитрия Пескова, опубликованное пропагандистским агентством «ТАСС».

По словам Пескова, подобные действия потребуют от страны-агрессора введения особых мероприятий, якобы для обеспечения дополнительной безопасности.

В частности, личный секретарь Путина подчеркнул, что в Кремле весьма негативно отнеслись к размещению части вооруженных сил государства-члена НАТО в Литве, поскольку это является пролонгацией «нагнетания напряженности», тем самым формируя «очаги опасности» для РФ у ее границы, и, вероятно, потребует «специальных мер по обеспечению собственной безопасности».

Ранее мы писали о том, что в ISW указывали на признаки подготовки РФ к открытому и продолжительному противостоянию со странами НАТО.