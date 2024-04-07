О том, что российская верхушка активизировала угрозы в сторону стран-членов НАТО, таким методом намереваясь сковать Запад и сформировать информационные предпосылки для оправдания вероятного долгосрочного геополитического противостояния западным государствам, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Как стало известно, МИД РФ не прекращает угрожающе высказываться о Финляндии из-за того, что данное государство якобы утратило «свою независимость при принятии внешнеполитических решений» из-за членства в Альянсе. Идентичный нарратив на постоянной основе «вбрасывается» Москвой для подтверждения того, что именно Украина контролируется НАТО и используется для поддержки уровня угрозы РФ.

Например, накануне, 6 апреля, посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов сообщил — это скандинавское государство встало на «деструктивный курс» в своих отношениях с Россией, и именно интеграция Финляндии в НАТО трансформирует Балтийский регион в «зону потенциальной эскалации».

Кроме того, Кузнецов открыто угрожал как Хельсинки, так и странам Альянса, уверяя, что его страна-агрессор будет вынуждена отреагировать на усиление материального/людского потенциала НАТО или переброску ядерного оружия в Финляндии, и что ответ Москвы станет «адекватным, но не обязательно симметричным». Также, по мнению российского дипломата, Финляндия вступила в «партию войны для победы над Россией», тем самым «русофобски» вызвав разрыв российско-финских взмаимоотношений.

Аналитики ISW подчеркнули — постоянные угрозы Кремля в сторону государств-членов НАТО нацелены на сдерживание усилий Запада, а заявления РФ о существовании потенциального риска с вектора Альянса, должны сформировать информационную почву «для оправдания и поддержки предполагаемой долгосрочной геополитической конфронтации с Западом».

Ранее мы писали о том, что в НАТО оценивали вероятность нападения на Украину со стороны Беларуси.