Издание Deutsche Welle, ссылаясь на сообщение RFI, заявило, что Париж хочет передать Киеву дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежат утилизации, сделав их пригодными для применения, информирует «НБН».

По словам журналистов, Франция придумала, как предоставить Украине оружие, не опустошая собственный арсенал. Для этого в рамках программы Chrysalis Париж будет отправлять для Сил обороны ракеты SCALP либо собранные из просроченных компонентов, либо с истекшим сроком годности, которые сделают пригодными для использования.

Как уточнило СМИ, для реализации программы Chrysalis французы возьмут крылатые ракеты, которые хранятся в так называемых «коконах» – контейнерах.

«Просроченные» снаряды либо, те, из которых достали отдельные компоненты, доставят на заводы, где в течение трех месяцев их сделают пригодными к применению. Испытания оружия будет проходить по упрощенной схеме.

Ранее в Румынии заявили о возможной передаче Бухарестом комплекса Patriot Украине.