О том, что «вторая армия мира», дислоцирующаяся на территории захваченной Запорожской АЭС, не прекращает игнорировать все нормы ядерной безопасности, пишет «НБН», ссылаясь на фотоматериал, обнародованный в официальном Telegram-канале мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Как стало известно, на электростанции постоянно находятся «освободители», которые прямо в периметре АЭС, внутри машинных залов энергоблоков, разместили свою технику и боекомплекты, фактически сделав из ядерного объекта военную базу. При этом, оккупанты, не скрываясь, публикуют в соцсетях свидетельства собственных преступлений.

Также, как в помещениях, так и на крышах реакторных отделений энергетических блоков, армия Путина обустроила полноценные огневые позиции: например, пулеметные точки у реакторов, включая скопление кучи тяжелого вооружения и переносных зенитно-ракетных комплексов на кровле.

Орлов добавил — все эти нарушения происходят под наблюдением и при практическом соучастии «Росатома», активно способствующим совершению военных преступлений «хороших русских».

Фото — t.me/orlovdmytroEn

Фото — t.me/orlovdmytroEn

Фото — t.me/orlovdmytroEn

Фото — t.me/orlovdmytroEn

Фото — t.me/orlovdmytroEn

Ранее мы писали о том, что Галущенко рассказывал, при каких условиях может возникнуть серьезный ядерный инцидент на оккупированной ЗАЭС.