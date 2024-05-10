В пятницу, 10 мая, пресс-секретарь Воздушных сил сообщил, что пока не установлен тип оружия, которым войска страны-агрессора ударили по Харькову два дня назад, информирует «НБН».

Майор напомнил, что областной центр близко расположен к границе с государством-террористом, поэтому во время атак российских оккупантов остается очень мало времени для обнаружения и обезвреживания воздушных целей. Поэтому армии Путина удается наносить коварные удары.

По словам представителя ВС ВСУ, преимущественно «вторая армия мира» бьет по Харькову из ЗРК С -300, используя эти комплексы в качестве артиллерии. Евлаш добавил, что сейчас сотрудники Научно-исследовательского центра должны установить, каким типом оружия путинские войска обстреляли город 8 мая.

Отметим, что войска страны-агрессора атаковали Харьков в ночь на 10 мая. В областной прокуратуре сообщили последствия обстрелов жилых кварталов города и назвали количество пострадавших.