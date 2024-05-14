В ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем глава правительства Дании призвала европейских лидеров последовать примеру Берлина и отправить Киеву 5-6 систем Patriot, информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

Премьер-министр отметила, что эти американские зенитные ракетные комплексы расположены на территории стран-членов НАТО, однако было бы лучше разместить их в Украине.

Фредериксен отметила, что ситуация на фронте начала развиваться в другом направлении, поэтому Силам обороны «нужно больше», в частности боеприпасов.

Напомним, сегодня в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече с представителем Вашингтона украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ необходимо 2 комплекса Patriot для защиты Харьковщине, где на днях российские оккупанты активизировали наступление.