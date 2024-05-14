Во вторник, 14 мая, в Киеве в ходе встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном украинский лидер сообщил, что Силам обороны нужны два американских зенитных ракетных комплекса Patriot для защиты Харькова и области от воздушных ударов армии Путина.

Зеленский отметил, что жители региона находятся под огнем, они обеспокоены из-за постоянных вражеских атак, информирует «НБН» со ссылкой на «Українські новини».

По словам президента, он хочет обсудить с госсекретарем США важные для Украины вопросы, в частности оперативное прибытие новой американской помощи, а также усиление противовоздушной обороны страны, что сегодня является наибольшей проблемой.

Напомним, после встречи с американским лидером Джо Байденом президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что Бухарест рассмотрит передачу ЗРК Patriot Украине. Позже премьер-министр Марчел Чолаку рассказал, что думает по этому поводу глава Минобороны.