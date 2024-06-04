Руководитель Министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Брюссель призывает членов Европейского Союза лишить Венгрию права голоса в организации, информирует «НБН» со ссылкой на DW.

По словам руководителя бельгийского внешнеполитического ведомства, в Европе есть государство, которое все чаще применяет блокирование и использование права вето в Евросоюзе.

Дипломат подчеркнула, что страны-члены ЕС должны иметь смелость принимать решения – активировать и идти до конца статьи 7, которая предусматривает процедуру выражения недоверия Венгрии и лишения ее права голоса в организации.

Напомним, у Путина обвинили ЕС в давлении на представителя Будапешта Виктора Орбана, заявив, что руководству организации якобы не нравится «самостоятельность» Венгрии.