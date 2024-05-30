Американское издание Politico заявило, что Европейский Союз может урезать влияние Венгрии в ЕК из-за тесных отношений Будапешта с Москвой и протеста против вступления Украины в ЕС, информирует «НБН».

Как пишет российское пропагандистское агентство «Интерфакс», представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал соответствующие сообщения СМИ.

По словам спикера Путина, венгерские власти всегда анализируют принятые Евросоюзом решения на предмет собственных интересов, и такая «самостоятельность» не нравится руководству ЕС.

Пресс-секретарь диктатора утверждает, что якобы по этой причине руководство Венгрии, в частности глава ее правительства, подвергаются «беспрецедентному незамаскированному давлению» в организации.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Будапешт блокирует предоставление помощи Украине от организации на сумму 5 миллиардов евро. Чиновник раскритиковал Венгрию, из-за которой Евросоюз не может выполнять свои обязательства.