Журналисты «Радио Свобода» сообщили, что европейские производители могут выпустить почти вдвое меньше боеприпасов, чем заявляют представители Евросоюза. Это подтверждают данные о поставках снарядов по состоянию на июнь – Украина с задержками получила чуть больше 500 000 единиц вместо обещанного миллиона, информирует «НБН».

Расследователи проекта «Схемы» и ряда западных СМИ выяснили, что в мире существует глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха. Также правительства западных стран стараются избегать подписания долгосрочных контрактов с оружейными производителями, из-за чего военно-промышленный комплекс испытывает недостаток финансирования.

В комментарии журналистам неназванные европейские чиновники объяснили задержку передачи боеприпасов в Украину бюрократической и неповоротливой структурой ЕС.

Также руководство организации нарушило свое обещание по поставкам снарядов для ВСУ из-за неадекватной оценки ЕС своих производственных мощностей. В частности, немецкий концерн оружия Rheinmetall ежегодно выпускает 350 000 боеприпасов, другие ведущие европейские производители – еще 200 000 единиц.

В общем производственные мощности европейских государств в год изготавливают 550 000 артиллерийских снарядов 155-мм калибра. Это свидетельствует о том, что ЕС не сможет увеличить выпуск боеприпасов, как заявляет руководство организации, до миллиона единиц в год.

Кроме того, в полной мере не реализована и инициатива Чехии по обеспечению ВСУ снарядами, так как из 15 государств, которые присоединились к программе, только 6 стран дали средства на закупку боеприпасов.

Напомним, Аргентина заявила, что предоставит Украине военную помощь.