Руководитель аргентинского оборонного ведомства на конгрессе правых сил Латинской Америки в Бразилии отметил, что его страна в прошлом обменивалась объятиями с Кубой, Ираном и Венесуэлой, однако теперь она это будет делать с государствами, которые борются за свое выживание.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Polskie Radio.

Представитель аргентинского правительства сообщил, что Буэнос-Айрес подал заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора, намерена закупить американские многофункциональные истребители F-16 и предоставить необходимое Украине вооружение для борьбы с российскими оккупантами.

«Мы не можем оставаться нейтральными в этой ситуации», – заявил министр.

Глава Минобороны отметил, что Аргентина должна быть на стороне государств, которые защищают свою свободу и демократию. Чиновник добавил, что также его страна намерена принять участие в Глобальном саммите мира.

Ранее Вашингтон заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал решение американского руководства.