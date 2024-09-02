Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Anadolu

В своем выступлении в Военно-морской академии Национального университета обороны в Стамбуле, Эрдоган акцентировал внимание на том, что Турция продолжит развивать связи как с Востоком, так и с Западом, отказываясь от давления, требующего однозначного выбора между этими организациями.

Эрдоган отметил, что стратегическое укрепление отношений с обеими сторонами способствует всестороннему развитию Турции. По его словам, страна обладает необходимыми возможностями и правом взаимодействовать с ЕС и ШОС одновременно, что соответствует ее национальным интересам и стратегическим целям.

Президент также подчеркнул, что сбалансированная внешняя политика и глубокое сотрудничество с обеими организациями играют ключевую роль в укреплении позиций Турции на международной арене.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пентагон не считает, что F-16 в Украине сбили «дружественным огнем».