Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на BBC

Эти трагические события произошли на фоне усиления угроз со стороны ХАМАС, который предупредил, что дальнейшее продолжение военных действий приведет к тому, что оставшиеся заложники будут возвращены в Израиль уже мертвыми.

В стране продолжаются масштабные протесты против действий правительства, начавшиеся после того, как Нетаньяху заявил о необходимости военного контроля над Филадельфийским коридором в Газе, стратегически важной зоной, которая остается ключевым предметом споров с ХАМАС. Волнения усиливаются, протестующие требуют от правительства скорейшего заключения сделки для освобождения оставшихся заложников.

Улицы Израиля снова заполнили тысячи демонстрантов, многие из которых пришли на акции с израильскими флагами и желтыми лентами — символом солидарности с пленными. В Иерусалиме возле резиденции премьер-министра акции протеста приобрели особенно напряженный характер. По сообщениям Times of Israel, полиция применяла агрессию к демонстрантам, не останавливаясь перед грубым физическим воздействием.

На международной арене ситуация также накаляется. Великобритания приостановила часть поставок вооружений Израилю, ссылаясь на риск нарушения международного права. Однако Нетаньяху продолжает занимать жесткую позицию, несмотря на усиливающееся давление как внутри страны, так и извне.

На фоне этого крупнейший израильский профсоюз объявил всеобщую забастовку, которая, по заявлениям организаторов, охватила сотни тысяч граждан. Тем не менее, деятельность аэропорта Бен-Гурион и значительной части бизнеса в Тель-Авиве оставалась практически неизменной, что позволило министрам правого крыла правительства утверждать о провале забастовки.

Тем временем, заложники остаются в руках ХАМАС. По последним данным, 97 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, их судьба вызывает серьезные опасения. ХАМАС, со своей стороны, ужесточает риторику, угрожая смертельными последствиями в случае продолжения израильского давления.

Напомним, ранее мы писали о том, что Эрдоган прокомментировал внешнюю политику Турции.