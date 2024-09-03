Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Bloomberg

Гонсалес, который участвовал в выборах 28 июля в качестве кандидата от оппозиции и бросил вызов действующему президенту Николасу Мадуро, теперь находится под угрозой ареста.

Официальный ордер был опубликован в социальных сетях, подчеркнув намерение властей ужесточить меры в отношении политических противников.

Эта ситуация добавляет еще одну страницу в хронику политических репрессий в Венесуэле, где давление на оппозицию стало привычной практикой. В условиях продолжающегося кризиса в стране, такой шаг со стороны властей вызывает новую волну обеспокоенности как внутри страны, так и на международной арене.

Напомним, ранее мы писали о том, что ABBA запретила Трампу транслировать свою музыку во время предвыборной кампании.