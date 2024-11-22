Самопровозглашенный белорусский лидер в ходе встречи со студентами нескольких учебных заведений в Минском государственном лингвистическом университете пригрозил заблокировать интернет в стране, если вспыхнут новые массовые протесты, пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Белта».

Лукашенко вспомнил о таких событиях четырехлетней давности, отметив, что тогда отключение интернета в РБ было обусловлено тем, что он решал вопрос «судьбы государства». Жители страны страдали из-за перебоев со связью якобы потому, что Минск не хотел, чтобы спецслужбы из-за границы руководили белорусскими гражданами.

Соратник Путина заявил, что в 2020 году во время массовых протестов ему пришлось «взвешивать» и «выбирать лучшее из худшего». Диктатор признался, что почти всегда интернет в РБ блокировали по его решению.

Ранее Лукашенко «объяснил», почему женщину не стоит избирать на пост главы Беларуси.