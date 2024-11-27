Фейгин в интервью изданию OBOZ.UA прокомментировал прогноз о критическом давлении на экономику РФ к 2025 году, что заставит кремлевского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры.

По его мнению, такие ожидания выглядит преждевременными, несмотря на то, что экономический сектор России действительно столкнулся с огромными проблемами, информирует «НБН».

Правозащитник отметил, что, несмотря на огромную нагрузку, экономика страны-агрессора способна выдержать еще какой-то неопределенный период в условиях войны, в частности продержаться до следующего года.

Поэтому не стоит верить, что состояние экономики РФ уже в феврале после возвращения Дональда Трампа в Белый дом вынудит Кремль сесть за стол переговоров.

Оппозиционер отметил, что этот сектор продолжает функционировать за счет сокращения Москвой расходов на инфраструктуру, здравоохранение, образование и социальные нужды. Кроме того, государство-террорист имеет источники дохода от продажи углеводородов за границу.

Как сообщалось, глава МИД Чехии ответил, что будет с инициативой Праги по закупке снарядов для Украины в 2025 году.