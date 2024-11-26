Руководитель чешского внешнеполитического ведомства в интервью изданию «Европейская правда» сообщил, что Прага в 2025 году будет продолжать свою инициативу по обеспечению ВСУ снарядами, информирует «НБН».

Министр напомнил, что власти Чехии пообещали закупить и передать для украинских войск 500 000 снарядов крупного калибра. Дипломат уверен, что до конца этого года Прага достигнет этого показателя.

Глава МИД отметил, что его страна находит боеприпасы, выкупает их, часть из них восстанавливает и после передает Киеву. Липавский считает, что государства Евросоюза должны развивать производство снарядов.

Представитель Праги сообщил, что премьер-министр Петр Фиала, главы правительств Дании и Нидерландов уже нашли большое количество снарядов в разных уголках мира, которые можно выкупить для украинцев на 2025 год.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Берлин не спешит отправлять Украине дальнобойное оружие.