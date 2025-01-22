Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от спикера МИД КНР Мао Нин прозвучало заявление — начало торговой войны между Китаем и США, включая обещанное повышение пошлин на ввоз товаров из одной страны в другую, не принесет пользы ни одной из сторон.

Исходя из слов Мао Нин, Пекин всегда подчеркивал — такая торговая/тарифная война не предусматривает победу ни со стороны США, ни со стороны Китая. В частности, если вышеописанные намерения Трампа неголословны, и будут введены в действие, то есть пошлины на товары из КНР все же поднимут, власти азиатского государства предпримут ряд ответных контрмер.

Спикер китайского внешнеполитического ведомства резюмировала:

Китай всегда твердо отстаивал и защищал свои национальные интересы, и готов делать это и в дальнейшем.

Ранее наш информационный портал писал о том, что СМИ называли сроки, которые Трамп дал Келлогу на завершение войны в Украине.