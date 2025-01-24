Американский лидер интервью телеканалу Fox News заявил, что он будет контактировать с главой КНДР. Президент США отметил, что соратник Путина «не религиозный фанатик», назвав его «умным парнем», пишет издание «НБН» со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo.

Журналисты напомнили, что глава Америки неоднократно говорил, что у него во время первого президентства были хорошие отношения с северокорейским диктатором. После провала ядерных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном в 2019 году Трамп несколько раз выражал желание возобновить дипломатию с КНДР.

СМИ напомнило, что после вступления в должность президента США 20 января республиканец охарактеризовал Северную Корею как «ядерное государство» и сказал, что Ким Чен Ын должен быть рад его возвращению в Белый дом.

В прошлом году после победы Трампа на выборах источники сообщали, что он думает о проведении личных переговоров с главой КНДР с целью найти решение для устранения кризиса на Корейском полуострове.

Напомним, в Кремле заявили, что российский диктатор готов к переговорам с президентом США.