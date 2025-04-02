Как информирует «НБН» со ссылкой на источники The Washington Post, ряд высокопоставленных американских чиновников в течение последних недель активно рассматривает потенциальные расходы, связанные с интеграцией Гренландии в США, включая затраты на финансирование доступа к госуслугам для 58 000 жителей острова.

На текущем этапе, аналитики Бюджетного управления Белого дома оценивают объем средств, который потребуется для содержания Гренландии в случае его приобретения, а также какую прибыль сможет получить Вашингтон от островных природных ресурсов.

В частности, одним из сценариев подобной «покупки», предусматривается гарантирование правительству Гренландии более выгодных условий, чем нынешнее субсидирование острова в 600 млн долларов/ежегодно, которые отчисляет Дания.

Отметим, что тематика покупки Гренландии не является приоритетной для нацбезопасности США, и скорее рассматривается в качестве «бонусной игры», которая может начаться после завершения войны РФ против Украины и нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее мы писали о том, что в МИД Литвы назвали крайние сроки вступления Украины в ЕС.