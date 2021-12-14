Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Reuters.



Результаты исследования обнародовал самый большой в ЮАР администратор частного медицинского страхования Discovery Health совместно с Советом медицинских исследований Южной Африки.



Эксперты изучили более 211 тысяч положительных ПЦР-тестов на коронавирус среди заболевших в период с 15 ноября по 7 декабря. Из всех образцов 78 тысяч результатов имели отношение к «Омикрону», но не были официально подтвержденными случаями нового штамма. То есть, данное исследование не может давать выводы только по поводу «Омикрона».



Но, всё же, исследование показало, что вакцина Pfizer только на 33% защищает от заражения штаммом «Омикрон». Эти результаты куда ниже, чем защита от других известных штаммов.



Правда, что касается вопроса госпитализации заражённых, то здесь результаты более обнадёживающие, ведь вакцина Pfizer показал 70% защиту от тяжелого течения заболевания, которое требует лечения в больнице.



В Совете медицинских исследований ЮАР уже отметили, что такие результаты исследования — это очень положительный сигнал, ведь защита от госпитализаций в 70% довольно высокий показатель.

Напомним, ранее мы писали, какая вакцин может защитить от штамма «Омикрон».