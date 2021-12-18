Вакцина от коронавируса Moderna уступает первенство в мире только препарату Pfizer. Однако в Украине препарат этот фирмы не пользуется спросом из-за слухов о множестве серьезных побочных эффектов, которые возникают после иммунизации с его использованием.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции от компании Moderna так же эффективен, как и другие вакцины, одобренные в Украине, что подтвердили в Минздраве.

Согласно результатам регистрационного исследования, средняя эффективность препарата Moderna составляет около 95%. Также известно, что вакцина хорошо защищает группы людей возрастом от 19 до 65 лет. Кроме того, препарат оказывает эффективный защитный эффект от агрессивного варианта COVID-19 «Дельта».

Как и после применения других препаратов МРНК, после прививки препаратом Moderna у вакцинированных может возникать боль в руке, краснеть и немного опухать место укола, слабость, повышение температуры, боль в мышцах. Эксперты объясняют, что такие симптомы являются свидетельством реакции иммунной системы на вакцину.

Иногда у вакцинированных может возникать бессонница и наблюдаться увеличение лимфоузлов. В одном случае на миллион у вакцинированного может случиться анафилактический шок.

Также после вакцинации Moderna могут появляться воспаления на коже. Крайне редким побочным эффектом применения вакцины являются сердечные заболевания – миокардит и перикардит.

Напомним, что несмотря на популярность препарата Moderna, Швеция, Дания, Финляндия и Исландия отказались его использовать для вакцинации населения против коронавирусной инфекции.