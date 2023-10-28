О том, что вследствие неконтролируемого применения российских версий антикоронавирусных медпрепаратов, в захваченном городе зафиксировано несколько смертей, пишет «НБН», ссылаясь на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Федорова, летальный исход у жителей Мелитополя происходит именно из-за введения вакцин, разработанных в РФ — на данный момент известно, что в течение последней недели, по меньшей мере, 4 человека умерли от подобного прививания.

Кроме того, даже гауляйтеры, возглавляющие медицинские структуры этого временно оккупированного города, называют причиной смертей то, что вышеописанные вакцины предназначены и используются среди уязвимых слоев населения.

Ранее мы писали о том, что депутат Запорожского облсовета рассказал о «нововведениях» оккупантов для жителей Бердянска и Мелитополя.