5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. Глава Минздрава Украины заявил, что теперь на COVID-19 в нашей стране будут реагировать так же, как и на другие вирусные заболевания, информирует «НБН».

Во время встречи с журналистами Ляшко отметил, что ВОЗ планирует прививки от ковида интегрировать в рутинную вакцинацию. По словам министра, накануне каждого эпидемиологического сезона украинцы будут делать вакцинацию от коронавирусной инфекции с учетом того, какой штамм будет прогнозироваться, для большей защиты.

Чиновник отметил, что тем гражданам, кто сделал четыре прививки от COVID-19, делать очередную бустерную дозу пока не нужно.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, сколько украинцев умерло из-за коронавируса.