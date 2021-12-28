Об этом пишет «НБН» ссылаясь на ZN.



Так, по состоянию на 28 декабря, ограничений «красной» зоны продолжают действовать лишь в двух областях — Волынской и Запорожской. Все остальные 22 области и город Киев отвечают «желтому» уровню эпидопасности.



Как видно из данных Минздрава, в «красных» зонах ситуация с коронавирусом стабилизировались и эпидемические показатели отвечают указанным нормам.



А потому, как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, уже скоро и эти два региона покинут пределы «красной» зоны. Как уточнил министр, он будет иницировать заседние комиссии ТЭБ и ЧС, где и рассмотрят вопрос о выходе Запорожской и Волынской областей из самой строгой зоны карантина.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.