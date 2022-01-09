Специалисты Американского центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что пациенты с COVID-19, инфицированные штаммом «Омикрон», отмечают широкий спектр признаков болезни.

Симптомы нового варианта коронавируса, с которыми необходимо срочно обращаться к медикам, могут появляться на коже, губах и ногтях, информирует «НБН» со ссылкой на Mirror.

В ведомстве рассказали, что поводом для беспокойства может стать бледная, серая или синяя кожа губ или ногтевого ложа, нездоровые оттенки свидетельствуют о низком уровне кислорода в крови.

Также нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, если человек не может проснуться или бодрствовать, у него спутанное создание. Также экстренно нужно ехать в больницу, если у больного давление или постоянная боль в груди, а также затрудненное дыхание.

Самыми распространенными признаками заражения «Омикроном» по-прежнему являются: усталость, боль в мышцах, насморк, чихание и першение в горле.

Также инфицированные новым вариантом коронавируса могут наблюдать у себя потливость в ночное время суток, заложенность носа, сыпь на коже и, в отдельных случаях, даже чувствовать боль в глазах.

Кроме того, ученые предупреждают о том, что в организме выздоровевших от COVID-19 появляются опасные антитела. Аутоантитела начинают по ошибке «нападать» на здоровые клетки, причиняя вред тканям и органам человека.