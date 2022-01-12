Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Twitter Билла Гейтса.
Предприниматель высказался о новом штамме «Омикрон» и озвучил свое мнение о том, как его всплеск может повлиять на будущее мира в условиях пандемии.
К счастью, прогнозы Гейтса весьма оптимистичны. Он уверен, что после того, как волна «Омикрона» пойдет на спад, то вместе с ней начнет исчезать и сама пандемия. Как уточнил миллиардер, из-за нового штамма коронавирус подхватят много людей, которые после выздоровления обеспечат себе иммунитет к вирусу как минимум на год:
«После того, как «Омикрон» пронесется страной, то в течение года мы увидим значительное снижение числа заболевших. Думаю, после этого лечение коронавируса будет схоже с лечением обычного сезонного гриппа», — написал Билл Гейтс.
Стоит отметить, что не так давно Билл Гейтс спрогнозировал дату окончания пандемии коронавируса.
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