Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Twitter Билла Гейтса.



Предприниматель высказался о новом штамме «Омикрон» и озвучил свое мнение о том, как его всплеск может повлиять на будущее мира в условиях пандемии.



К счастью, прогнозы Гейтса весьма оптимистичны. Он уверен, что после того, как волна «Омикрона» пойдет на спад, то вместе с ней начнет исчезать и сама пандемия. Как уточнил миллиардер, из-за нового штамма коронавирус подхватят много людей, которые после выздоровления обеспечат себе иммунитет к вирусу как минимум на год:



«После того, как «Омикрон» пронесется страной, то в течение года мы увидим значительное снижение числа заболевших. Думаю, после этого лечение коронавируса будет схоже с лечением обычного сезонного гриппа», — написал Билл Гейтс.

As countries experience their Omicron wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country then the rest of the year should see far fewer cases so Covid can be treated more like seasonal flu. — Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022

Стоит отметить, что не так давно Билл Гейтс спрогнозировал дату окончания пандемии коронавируса.