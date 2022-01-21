Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

Новый год Украина встретила без строгих карантинных ограничений – все украинские области находились в «желтой» зоне адаптивного карантина. Однако после новогодних праздников эпидемиологическая ситуация в стране, прогнозируемо, начала ухудшаться. Количество новых случаев заражения коронавирусом начало расти, а регионы начали переходить из «желтой» зоны карантина в «оранжевую».

Сегодня, 21 января Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение перевести Ивано-Франковскую область в «красную» зону карантина. Самые строгие правила адаптивного карантина начнут здесь действовать с 24 января, то есть, уже в ближайший понедельник.

При этом заведения смогут избежать строгих правил карантина, если персонал и посетители имеют сертификаты о прохождении полного курса вакцинации. Это касается ТРЦ, заведений питания, рынков, кинотеатров, театров, спортзалов.

Как известно, эпидемиологическая ситуация в Украине начала резко ухудшаться еще на прошлой неделе.