Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на данные украинского Минздрава.

Так, судя по таблице ведомства, ситуация с пандемией COVID-19 ухудшилась в Ивано-Франковской, Херсонской и Сумской областях.

В частности, на Прикарпатье и в Сумской области увеличился коэффициент новых случаев заболевания, а вот в Херсонской области выросло число госпитализированных с коронавирусом.

Во всех остальных регионах ситуация стабильная и отвечает «желтому» показателю эпидопасности. Правда, вскоре эта ситуация может измениться, ведь с начала недели в стране постепенно увеличивается число заболевших COVID-19.

В частности, за вчерашний день было выявлено более 10 тысяч новых инфицированных коронавирусом.