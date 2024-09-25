Чтобы максимально защитить свое здоровье необходимо делать прививки от различных инфекционных болезней. Часто укол с препаратом необходимо делать в участок кожи, где у некоторых людей могут быть татуировки, информирует «НБН».

Специалисты Министерства здравоохранения Украины заверили, что можно вводить вакцину в участок на коже, где есть татуировка, как внутримышечно, так и подкожно, это не будет нести риски для здоровья.

При этом, если можно ввести препарат в аналогичную зону, где нет рисунка, лучше сделать соответствующим образом. Как объяснили медики, это упростит отслеживание реакций после прививки, таких как отек и краснота.

В Минздраве напомнили украинцам, что им стоит обратиться к своему семейному врачу, чтобы сделать прививку или проконсультироваться по вопросам вакцинации.

Как сообщалось, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, какая болезнь среди украинцев помолодела на 10-15 лет из-за войны и стресса.