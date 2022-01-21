По словам Лабанды, «Омикрон» набирает обороты в нашей стране и уже появился в Черновицкой области. Кроме того, симптомы нового варианта коронавируса похожи на признаки острых респираторных вирусных инфекций.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ACC media agency.

Медик объяснила, что случаи заболевания «Омикроном» протекают легче, чем его предшественником видом COVID-19 «Дельта». Она напомнила, что такие признаки нового варианта коронавируса, как боль в горле, головная боль, насморк, чихание и усталость являются самыми распространенными.

Отличительные от других видов коронавируса признаки нового штамма — чихание и охриплость голоса. Также четвертая часть случаев заболевания этим вариантом COVID-19 сопровождается повышенной температурой, редко встречается потеря обоняния и вкуса.

Несмотря на то, что «Омикрон» очень похож на острые респираторные вирусные заболевания, никто не отменит серьезных последствий коронавирусной болезни для здоровья, а также риска госпитализации и смертельного исхода.

Заболевание «Омикроном», который передается в 4,2 раза быстрее штамма «Дельта», чаще всего фиксируют о людей возрастом 30 лет. Тяжелую форму наблюдают у пациентов, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса.

В здравоохранительном ведомстве Украины также подтвердили, что признаки нового вида коронавируса не имеют существенных отличий от симптомов «Дельты». Минздрав представил отчет о последствиях заболевания новым штаммом COVID-19.