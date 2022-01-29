Медик объяснил, что заболевание, вызванное штаммом «Омикрон», у маленьких пациентов протекает намного тяжелее. Он сообщил, что из больше 34 000 инфицированных коронавирусом более 5 000 больных детей.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «НВ».

Иногда юные пациенты попадают в реанимацию, поскольку им необходима искусственная вентиляция легких, поскольку этот вариант ковида приводит к более тяжелому течению заболевания в отличие от других видов COVID-19.

По словам специалиста, появление «Омикрона» на фоне бушующей «Дельты», усложнило эпидемическую ситуацию в Украине. По этой причине каждый десятый инфицированный коронавирусом попадает в больницу.

Дуда добавил, что в отличие от «Дельты», вариант «Омикрон» поражает не нижние, а верхние дыхательные пути. Новый штамм способствует возникновению бронхита или бронхиолита.

На сегодня в нашей стране зафиксировано более 37 000 случаев заражения ковидом за прошедший день. Украина установила новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки.