Как сообщает «НБН», ранее Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством цифровой информации и НСЗУ изменили сроки отображения COVID-сертификатов в Дія. Минздрав опубликовал ответы на самые распространенные вопросы.

Влияет ли изменение срока отображения сертификата в Дія на срок действия документа?

Нет, изменение срока отображения влияет на то, сколько времени сертификат будет отображаться в приложении. К примеру, если раньше по истечении срока действия сертификат исчезал из Дія, то сейчас документ будет оставаться в приложении до 545 дней с даты прививки. Кроме того, ранее исчезнувший сертификат можно будет также вернуть в Дія. Для этого следует повторно запросить генерацию сертификата.

Зачем изменили срок отображения документа, если это не влияет на срок его действия?

Это позволит использовать цифровой документ в медицинских целях, а именно подтвердить факт прививки от COVID-19. Это важно для граждан, получивших 1 или 2 дозы прививки от COVID-19 и уехавших за границу. Теперь с помощью COVID-сертификата они могут подтвердить свои прививки в стране пребывания. И, самое главное, получить следующую нужную (2 или 3) дозу защиты от коронавирусной болезни.

Когда нужно делать бустер?

В Минздраве отмечают, что делать бустер после 545 дней от даты получения второй прививки не нужно. Изменены только сроки отображения сертификатов в Діе. Интервал между введением 1, 2 и 3 доз прививки остался неизменным. Он по-прежнему остается следующим:

от 14 до 28 дней — между 1 и 2 дозой;

от 180 дней до 270 дней — между 2 и 3 (бустерной) дозой.

Сколько времени можно пользоваться украинским COVID-сертификатом за границей?

Это зависит от правил каждой страны – члена Доверительной сети COVID-сертификатов. Сроки действия сертификата считаются от даты прививки. Чаще всего сроки следующие:

1-я доза — 30 дней;

2-я доза — 270 дней;

3-я (бустерная) доза — 270 дней.

В Минздраве отмечают, что сроки могут быть и более длинными, и более короткими. Также рекомендуется уточнить данные на сайте МИДа нужной страны или с помощью сервиса reopen.europa.eu.

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