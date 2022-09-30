Если после вакцинации вы чувствуете боль или дискомфорт в руке, можно попробовать несколько способов, чтобы устранить неприятные ощущения, информирует «НБН» со ссылкой на «Вікна».

Место укола можно прикрыть прохладной влажной чистой салфеткой, размять руку или выполнить нею физические упражнения.

Важно носить одежду, которая не будет тереться о кожу, куда вводили препарат, и не обрабатывать руку мазями, кремами, йодом или бриллиантовым зеленым раствором. Помните, что место укола нельзя мочить, мыть, тереть мочалкой, расчесывать, а также нагревать.

Стоит обратиться к врачу, если боль в руке после вакцинации сильная, чтобы специалист назвачил препараты. Также за медицинской помощью нужно обращаться, если этот симптом не исчезнул в течение семи дней.

Напомним, что в Минздраве Украины рассказали, стоит ли делать бустерную вакцину после перенесенного ковида.