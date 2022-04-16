Как сообщает «НБН» со ссылкой на DW, власти китайского города Сиань в пятницу, 15 апреля, объявили введение частичного локдауна в связи с новой вспышкой коронавируса SARS-CoV-2. Согласно распоряжению местных органов власти, с 16 апреля по 19 апреля жители города — примерно 13 миллионов человек – должны по возможности оставаться дома и работать удаленно.

Кроме того, в этот период будут закрыты рестораны, а также разнообразные культурные и развлекательные заведения. Такси и автомобилям из служб проката запрещено уезжать из города.

С марта Китай борется с сильнейшей вспышкой COVID-19 с начала пандемии, что обусловлено распространением омикрон-варианта коронавируса. В этом месяце в Сиане было обнаружено 43 новых случая заражения. В декабре прошлого года в городе также действовал локдаун из-за вспышки инфекции, связанной с вариантом коронавируса «дельта».

СМИ отмечают, что в Китае, по сравнению с другими странами мира, выявляют незначительное количество заражений. Однако власти страны исповедуют политику «абсолютной нетерпимости» к COVID-19, прибегая к жестким ограничениям.

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