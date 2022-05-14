Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что замороженная сладкая масса с добавками может содержать ингредиенты, которые опасны для здоровья человека, информирует «НБН» со ссылкой на DIP Life.

По словам эксперта, часто в состав холодного десерта входят трансжиры, которые безусловно являются самым опасным компонентом в лакомстве. Они создаются во время промышленного процесса путем добавления водорода к жидким маслам, чтобы они стали жестче.

Трансжиры могут спровоцировать развитие воспалительных процессов в организме, диабета второго типа, а также повысить риск возникновения проблем с сердцем.

Гинзбург напомнил, что в мороженое добавляют пальмовое масло, которое является вредным ингредиентом. Эксперт рассказал, что оно ускоряет воспалительные процессы и может способствовать появлению атеросклероза.

Напомним, что в прошлом году в мороженном и мягком сыре, которые поставляются в Украину, обнаружили ядовитое вещество, опасное для людей и животных.