Как информирует «НБН» со ссылкой на МОЗ, клещи не живут на деревьях/кустарниках, не прыгают оттуда на голову и за воротник — их природная среда — почва и трава (в т.ч. и сухие). Оттуда они переползают на людей и прокусывают нежнейшие участки кожи: под коленями и локтями, в паху, под мышками, за ушами. Кроме того, в опасности может находиться голова, а также места прилегания одежды к телу: линия носков, нижнего белья.

Чаще клещи прикрепляются к одежде человека, когда он двигается, раздвигая кустарники, или садится на траву. Кроме того, они могут быть занесены в жилище с букетом цветов, вениками, свежим сеном, дровами, собакой и другими животными. Поэтому очень важно также обрабатывать специальными препаратами от клещей и домашних любимцев, чтобы предотвратить как их инфицирование, так и перенесение на шерсти клещей в жилище.

Именно иксодовые клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, среди которых: клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма) — довольно часто встречающиеся болезни в Украине. Не каждый укушенный человек заболеет. Все зависит от того, сколько времени прошло от укуса — чем меньше это время, тем ниже риск развития заболевания. Например, для того чтобы человек был инфицирован борелиями (возбудители боррелиоза), в большинстве случаев нужны по крайней мере сутки от момента укуса клеща.

Именно поэтому сдавать на анализ клеща после того, как вы извлекли его, – НЕ нужно. Ведь не всегда обнаруженная у него инфекция будет означать, что укушенный человек будет болеть. В то же время необнаружение возбудителя заболевания у клеща не гарантирует, что человек, которого он укусил, здоров.

Следовательно, удалить клеща нужно как можно скорее. Заливать место укуса растительными маслами или спиртом опасно. Это приведет к гибели клеща и значительно увеличит риск инфицирования. Вытащить клеща можно как в ближайшем травмпункте, так и самостоятельно. Для этого лучше использовать специальный пинцет, который продается в аптеке, однако можно сделать это пальцами, завернутыми в марлю. Крутить и резко дергать клеща не нужно – его вытягивают перпендикулярно поверхности кожи, схватив поближе к хоботку. Если хоботок остался в коже – его достают стерильной иглой, как занозу. После этого следует обработать место укуса антисептиками и наблюдать за состоянием здоровья.

Если в месте укуса клеща появляется небольшое красное круглое пятно, которое не исчезает в течение нескольких дней и даже недель, начинает распространяться, это может свидетельствовать о развитии болезни Лайма. В таком случае следует обязательно обратиться к врачу за медицинской помощью.

Заболевания, переносящие клещи, имеют ряд схожих признаков. Если вы получили укус клеща и в течение нескольких недель у вас появились следующие симптомы, обратитесь к врачу:

Лихорадка/озноб. В большинстве случаев этот симптом характерен для всех болезней, передаваемых клещами. Боли и утомляемость. Головные боли, усталость и боль в мышцах и — в случае болезни Лайма — боль в суставах. Сыпь (различные почти для каждой из болезней).

Заметили ли изменения состояния после укуса клеща? Не игнорируйте их — свяжитесь с врачом. При необходимости он назначит вам лечение.

Как уберечься от укусов клеща?

Перед прогулкой нанесите на кожу или одежду репеллент (средство, защищающее от укусов насекомых и клещей). Внимательно прочтите, эффективен ли он от клещей.

Позаботьтесь о правильной одежде: заправьте штаны в носки, наденьте закрытую обувь. Предпочитайте светлые цвета – на них лучше видно насекомых и клещей.

На прогулке не заходите в траву – держитесь поближе к центру тропы.

Периодически тщательно осматривайте себя и гуляющих с вами людей.

После прогулки повторите обзор, а вещи постирайте и погладьте.

Обратите внимание: единственной из болезней, переносящих клещи, которую можно предупредить, является клещевой энцефалит. От этого заболевания есть вакцина. В Украине эндемичными к болезни являются Львовская и Волынская области. Поэтому перед путешествиями в такие районы (или страны) следует пройти курс прививок.

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