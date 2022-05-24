Эффективное лечение в Германии в ведущей клинике Фрайбурга проводится высококвалифицированными врачами по всем направлениям.

Здесь проводят эндопротезирование суставов: тазобедренного, локтя, колена, плеча, голеностопа. Для изготовления протезов используют качественные материалы – металл, керамика, их сочетание с полиэтиленом.

Особенности замены коленного сустава в Германии

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом доставляют массу неудобств: боли, дискомфорт, снижение двигательной активности и работоспособности. Когда медикаментозное лечение не помогает может быть назначено эндопротезирование.

Оно заключается в замене поврежденного органа на эндопротез, который в точности повторяет сустав и выполняет его функции. Точная диагностика позволяет определить степень поражения.

В Германии для фиксации коленного протеза, в основном, используют бесцементный способ, основанный на применении остеоинтеграции. Перед заменой сустава колена пациент проходит обязательное комплексное обследование с целью исключить возможные противопоказания.

К ним относят психические расстройства, гнойные инфекции, аллергические реакции, незрелость скелета, патологии сосудов нижних конечностей, проблемы соматического характера с сердцем, сосудами, органами дыхания и пр.

Среди основных причин износа коленного сустава можно назвать травмы, хронические воспалительные процессы, деформации, бурсит и пр. Со временем кости оголяются, что приводит к отечности и сильным болям.

Эндопротез полностью заменит поврежденный орган, выполняет все его функции, а подобрать соответствующий размер позволяет рентгеновский снимок. Молодым людям протез фиксируют бесцементным способом, а пожилым при помощи костного цементирования.

Учитывая степень износа коленного сустава, замена бывает частичной или полной. Операция занимает до двух часов, выполняется под общей/местной анестезией, строго соблюдая последовательность. От соблюдения врачебных рекомендаций в послеоперационный период зависит срок эксплуатации эндопротеза.

Почему пациенты выбирают Университетскую клинику Фрайбурга?

Доступные цены на замену коленного сустава в Германии и высокие европейские стандарты эндопротезирования привлекают в клинику Фрайбурга много пациентов. К другим неоспоримым преимуществам относят следующее:

гарантия надежности эндопротезов;

конфиденциальность для каждого пациента;

новейшая диагностическая аппаратура;

персональный подход;

безупречная репутация;

междисциплинарное лечение;

некоммерческая структура и работа без посредников.

Для иностранных пациентов при клинике Фрайбурга работает центр по оказанию услуг, в котором помогают с решением социальных, финансовых вопросов.