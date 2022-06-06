Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Телеграф».

Во время войны многие украинцы потеряли возможность пройти ранний скрининг онкологических заболеваний, а также диагностику других заболеваний.

По словам главы МОЗ Украины Виктора Ляшко, это может привести к тому, что после окончания войны в Украине начнется бум обнаружения онкологических и других заболеваний, которые не были диагностированы вовремя.

«Это приведет к тому, что через 5-7 лет у нас будет бум онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. А также туберкулез и вирусный гепатит», — сказал министр.

Ляшко отметил, что даже в условиях войны министерство пытается обеспечить своевременное диагностирование.

«Технически мы имеем все стадии реагирования на разные инфекционные заболевания. Мы усовершенствовали лабораторную сеть, расширили количество диагностических систем, чтобы вовремя выявлять возбудителя и вводить необходимые противоэпидемические меры», — сказал Ляшко.

Ранее Ляшко высказался о ситуации с обеспечением лекарствами во время войны.