Студенты обычно упоминали пауков, змей и замкнутые пространства, но всегда находились и те, кто говорили, что они «боятся клоунов», сказал Тайсон, доцент кафедры психологии в Университете Южного Уэльса. Он захотел разобраться, почему.

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Как пишет в своем материале The Washington Post, он и его коллеги начали исследовать «коулрофобию» или страх перед клоунами, информирует «НБН». Хотя распространенность фобии клоунов не ясна, одно недавнее исследование, проведенное в Соединенных Штатах, показало, что около 5 процентов населения заявили, что боятся — или очень боятся — клоунов. Команда Тайсона провела собственные исследования, чтобы найти более 500 человек, страдающих от страха клоунов, а затем попросила их оценить свои чувства по отношению к клоунам.

Как часто они думали о клоунах?

Что бы они сделали, если бы встретили на улице клоуна?

Как давно они боятся клоунов?

В ходе, возможно, первого в своем роде исследования, посвященного истокам страха клоунов, команда Университета Южного Уэльса заметила некоторые отчетливые закономерности. Исследование под названием «Страх перед клоунами: исследование этиологии кулрофобии» было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology. Хотя исследование не основано на репрезентативной выборке населения, его результаты позволяют понять причины, по которым некоторые люди боятся клоунов, сказал Тайсон.

Одним из самых удивительных открытий является то, что для многих людей «страшный личный опыт общения с клоуном не был основным фактором страха», сказал Тайсон. Вместо этого люди говорили, что клоуны их напугали, потому что:

Вы никогда не сможете точно знать, о чем думает клоун. Может быть трудно понять, что на самом деле происходит в голове клоуна с нарисованной улыбкой или хмурым взглядом. «Есть что-то в неспособности читать выражения лица», — сказал Тайсон. «И тот факт, что за макияжем может быть что-то скрытое и опасное пугает». Клоуны непредсказуемы. Клоуны заставляют некоторых людей смеяться, но они часто ведут себя непредсказуемо, чего обычные люди никогда бы не сделали (например, брызгают водой из цветка или сигналят в гудок). По словам Тайсона, люди, которые боятся пауков, говорят нечто подобное, опасаясь, что паук неожиданно прыгнет на них. Преувеличенные черты лица клоуна вызывают беспокойство. Большой красный нос, яйцеобразная голова, пышные неоновые волосы. Кажется, что люди боятся существ, которые выглядят почти как люди, но не совсем, точно так же, как некоторых людей пугают куклы, инопланетяне или роботы. Клоуны в кино — это страшно. Многие из опрошенных также заявили, что их страх отчасти вызван фильмами с участием страшных клоунов, таких как Хоакин Феникс в «Джокере» или Пеннивайз, демонический клоун из «Оно» Стивена Кинга.

Боязнь клоунов не совсем основана на вымыслах. Известно, что массовый убийца Джон Уэйн Гейси, убивший по меньшей мере 33 мальчика-подростка и молодого человека в районе Чикаго, развлекался на детских праздниках под именем «Клоун Пого». В трейлере документального фильма Netflix о Гейси он услышал на пленке слова, что «клоунам может сойти с рук все, что угодно».

Джокер — один из самых популярных клоунов-убийц в массовой культуре. В разные годы его образ воплотили на экране выдающиеся актеры: Хоакин Феникс (2019), Хит Леджер (2008), Джек Николсон (1989), Сезар Ромеро (1966).

Джон Дэвисон, клоун, преподаватель, режиссер и исследователь Лондонского столичного университета, сказал, что сообщения о коулрофобии не совпадают с тем, что он видит сам или слышит от других актеров. Он рассказал, что за 38 лет занятий клоунадой лишь дважды сталкивался со страхом перед клоунами. По его словам, клоуны обычно не пытаются нервировать или сбивать с толку публику во время выступления.

На самом деле, совершенно наоборот. Цель состоит в том, чтобы изобразить человека, который беспомощен, уязвим и, по сути, не имеет ни малейшего представления о том, как устроен мир. Клоуны хотят, чтобы зрители смеялись над их выступлениями, но они также пытаются заставить людей сочувствовать их персонажу, который часто «находится во власти нашего общества».

— сказал Дэвисон.

Тайсон и его коллеги изучают, вызывают ли определенные аспекты клоунского грима, в частности, белая и красная краска, страх или фобию.

Джеймс Гревилл, преподаватель психологии в Университете Южного Уэльса, сказал, что одна из теорий заключается в том, что белая краска на лице может восприниматься как «смертельная бледность» и безжизненность, и этого следует избегать. А красная помада или акценты на лице клоуна могут показаться угрожающими, потому что они отражают нашу осторожность в отношении крови или заразной инфекции.

Фрэнк МакЭндрю, профессор психологии в Нокс-колледже в Гейлсберге, штат Иллинойс, сказал, что он «твёрдо верит», что у клоунов есть «замечательные намерения» развлекать публику, но это не меняет того, будут ли некоторые люди настороже, когда видят клоуна.

Люди не хотят становиться объектом шуток. Никто не выходит из общения с клоуном с достоинством. Для многих людей, которые хотят хорошо себя представить на публике, клоун представляет собой угрозу.

— сказал МакЭндрю.

В 2016 году МакЭндрю стал соавтором исследования под названием «О природе ужасов», в котором приняли участие более 1300 человек, чтобы лучше понять поведение и характеристики, которые могут заставить кого-то чувствовать себя напуганным. В одном разделе респонденты оценили 21 профессию от «совсем не страшно» до «очень страшно».

Клоуны набрали самый высокий балл среди группы, их уровень жуткости выше, чем у таксидермиста или работника похоронного бюро.

По словам МакЭндрю, существует большая неопределенность относительно взаимодействия с клоуном. Вы не уверены, как он отреагирует, и это может нервировать.

Между клоунами и ужасами существует очень простая связь. Я думаю, что мы стали их бояться не потому, что люди начали помещать их в дома с привидениями. Я думаю, их поместили в дома с привидениями, потому что люди с самого начала находили их жуткими.

— сказал он.

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