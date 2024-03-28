В интервью изданию «РБК-Украина» психотерапевт рассказал, что жители нашей страны живут в условиях войны, что сопровождается хроническим стрессом, из-за которого мозг начинает ограждаться от чрезмерных переживаний. Это проявляется в чувстве усталости и апатии, информирует «НБН».

По словам эксперта, в Украине люди постоянно находятся в психическом напряжении, состоянии беспокойства и тревожных ожиданий. Ежедневно они не знают, смогут сегодня спать или придется бежать в укрытие.

Помимо этого, во время войны, как заметил Чабан, у жителей нашей страны повысилась чувствительность к звукам – нервная система «собирает» дополнительную информацию, от чего также начинает уставать.

Психотерапевт добавил, что апатия и астения могут являться и проявлениями депрессии.

Ранее специалисты Министерства здравоохранения рассказали украинцам, как преодолеть состояние постоянной усталости.