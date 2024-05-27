В результате сильного переутомления и истощения у родителей возникает эмоциональное выгорание, которое может привести к депрессии. Психиатр рассказала, что появление такого состояния не зависит от возраста родителей или ребенка.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на платформу доказательной информации о здоровье «Бережи себе».

По словам специалиста, ощущение постоянной усталости, бессилия, потеря интереса и удовлетворения от взаимодействия с ребенком, а также уменьшение эмоциональной вовлеченности во взаимодействии с ребенком и окружающими – симптомы эмоционального выгорания у родителей.

Чтобы преодолеть это состояние, Маслак советует последовать трем рекомендациям. Прежде всего должны быть реалистичные ожидания от родительства, нужно осознать, что это постоянный процесс адаптации и обучения.

Для предотвращения эмоционального выгорания партнерам важно принимать и внедрять помощь со стороны членов семьи, а также распределять ответственность.

Помимо этого, психиатр советует привлекать ребенка к выполнению бытовых заданий в соответствии с его возрастом, например, вместе готовить или составить график уборок.

Ранее психотерапевт объяснил причины возникновения чувства апатии, астении и усталости у украинцев.