Как информирует «НБН», телеграм-канал Obozrevatel.ua опубликовал некоторую информацию о том, как на самом деле антироссийские санкции повлияли на жизнь простых россиян.

В частности, в сообщении отмечается, что у россиян уже началась истерика. А спустя еще один-два дня и вовсе могут начаться голодные бунты. «Путину 3,14здец!», — говорится в сообщении.

Один из жителей Москвы сообщил во время телефонного разговора своей куме из Украины следующее:

«У россиян нет денег. Практически закончились наличные средства. Карточки у всех пустые. Еще один-два дня и начнутся голодные бунты… Скоро драться начнут за буханку хлеба. У людей реально начали открываться глаза. Пока что 50/50. Однако еще несколько дней, и дойдет уже точно до всех. Санкции действуют все, без исключения. Дойдет до того, что уже вскоре россияне сами найдут Путина и вынесут вперед ногами».

Видео того, что происходит в Москве сейчас, опубликовал Febspot-канал UkraineWillWin.

Также сегодня утром стало известно, что Соединенные Штаты Америки закрыли небо для всех авиарейсов из Российской Федерации.