Как информирует «НБН» со ссылкой на трансляцию «Голос Америки», в Белом доме приняли решение закрыть воздушное пространство для Москвы.

В заявлении американского лидера во время его ежегодного обращения к Конгрессу говорится:

«Я сегодня заявляю, что Штаты вместе с союзниками закрыли воздушное пространство над всей территорией Соединенных Штатов Америки для любых полетов из территории России».

Примечательно, что после слов Байдена поднялся весь Конгресс на ноги и начал громко аплодировать такому решению.

Путин просчитался с Украиной

Кроме того, глава Белого дома отметил, что президент России Владимир Путин просчитался, когда думал, что он захватит Украинское государство, а мировое сообщество согласится с этим. Он совсем не ожидал того, как будут встречены его войска народом Украины.

Как известно, суверенитет Украины также поддерживает и Китай, о чем стало известно после переговоров между главой украинского внешнеполитического ведомства нашей страны Дмитрием Кулебой с его коллегой из КНР.