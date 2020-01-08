Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны.

Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

Украинцы смирились с аннексией Крыма? Россияне предъявили доказательство этому, – сообщает обозреватель чешского издания EuroZprávy.

«В прошлом году Крым посетили около 7,5 миллионов туристов, что является рекордным показателем со времени распада Советского Союза, сообщил глава аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов. Миллион гостей из Украины свидетельствуют, что украинцы смирились с аннексией полуострова Российской Федерацией. Аннексия Крыма в марте 2014 года не была признана не только Украиной, но и большинством стран мира. Однако из комментариев к статистике Аксенова в соцсетях можно понять, что примерно 95% населения Крыма по-прежнему имеют два паспорта. Кроме российских, у них остались оригинальные украинские, с которыми они покидают полуостров и возвращаются в Крым. Однако из заявления Аксенова неясно, были ли такие люди включены российскими властями в новую статистику туризма. «Из Украины в Крым едут не в отпуск, а домой, к родственникам», – указал на еще одно возможное объяснение в Интернете еще один эксперт по ситуации на полуострове. «В Крыму в прошлом году отдыхало 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% больше, чем в 2018 году», – сказал Аксенов, сообщает Newsru.com. «Как и в предыдущие годы, среди иностранцев преобладают украинцы, которые составляют 1,1 миллиона человек. Думаю, это можно считать своеобразным референдумом граждан соседней страны по признанию статуса Крыма в составе России». Аксенов подчеркнул, что туристов на полуострове привлекает развитая инфраструктура, уровень обслуживания и доступные цены. Newsru.com указал, что другие местные высокопоставленные лица жалуются на то, что местная инфраструктура не в состоянии справиться с растущим числом туристов и что полуостров на грани экологической катастрофы из-за истощающихся водных ресурсов; говорят, что стратегические запасы воды выпивают туристы».

Путин, властелин России после двадцати лет у власти, – рассказывает обозреватель испанской газеты La Vanguardia.

«По меркам западных стандартов, популярность Путина всегда была заоблачной и достигала самых высоких значений во время вооруженных конфликтов, таких как война в Чечне 1999 года, война с Грузией 2008 года, когда она достигла исторического максимума в 88%, или после аннексии Крыма Россией в 2014 году с 86%. Кто-то из представителей оппозиции неохотно признал, что в настоящее время единственное, что создала Россия, – это Путин. И правда состоит в том, что в России он является символом. Изображение главы государства помещается на футболках, календарях и матрешках: вот он купается в горных реках, разговаривает с крестьянами или летит на самолете. Но некоторые критические голоса считают, что то, что выросло, имеет тенденцию падать. Аннексия Крыма в 2014 году принесла Путину примерно на 20% больше поддержки. Но с конца 2018 года он потерял столько же, в основном из-за пенсионной реформы, которой недовольны девять из десяти россиян. Крым и украинские авантюры стали причиной изоляции России из-за ухудшения отношений с Западом и применения экономических санкций. Все дошло до такой степени, что многие аналитики говорят о новой или второй холодной войне. Но молчаливый бывший полковник КГБ сумел переломить ситуацию и найти новых союзников в БРИКС, особенно в Китае, и в самых верных советских республиках. Он также знал, как разыгрывать свои пешки на неспокойной доске Ближнего Востока, вмешавшись и получив выгоды от гражданской войны в Сирии».

Вашингтонский «Акт о европейской энергетической безопасности» почти мертв, так как Украина возвращается к России, – утверждает обозреватель американского журнала Forbes.

«Разлад между Россией и Украиной начался, когда тогдашний президент Виктор Янукович отказался от торгового соглашения и дальнейшего экономического сближения с Европой в пользу выгодной сделки с Россией по природному газу. Многие украинцы посчитали, что теперь Киев подвластен Москве и восстали против этого, что закончилось революцией на Евромайдане. Янукович бежал из столицы. Новый лидер, поддержанный Вашингтоном, Арсений Яценюк временно принял власть. Международный валютный фонд предоставил стране самый большой пакет помощи. Смещение Януковича привело к резкому всплеску недоверия между Москвой и Киевом. Большинство этнических русских автономной области Украины, известной как Крым, проголосовали за отделение. Россия с радостью откликнулась и оказала поддержку этому отделению, поскольку в Крыму находится единственный российский тепловодный военно-морской порт. Это также означало, что если Украина хочет вступить в НАТО, ей придется отказаться от Крыма, поскольку НАТО не позволяет новым членам ввязываться в территориальные споры. Аннексия Крыма в марте 2014 года привела к санкциям против отдельных россиян, а затем и российских энергетических компаний, таких как «Сбербанк» и «ВТБ Банк». Exxon разорвал соглашение о совместном предприятии стоимостью 720 миллиардов долларов с нефтяным гигантом «Роснефть» в Карском море на севере России в результате санкций эпохи Обамы. Тот факт, что борьба между двумя странами началась за природный газ, не должен был ускользнуть от обозревателей по России».

Бывший прокурор Крыма: готова стать послом России в Украине, – передает репортер китайского информагентства Sina.

«По сообщению спутниковой сети «Россия», опубликованному 5 января, заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по международным делам, депутат, избранный от Крыма, Наталья Поклонская сообщила агентству, что в случае постановки на повестку дня этого вопроса она готова стать послом России в Украине. Поклонская ранее выражала надежду, что российский посол может в ближайшее время отправиться в Киев, чтобы открыть новую веху в развитии российско-украинских отношений. «Если будет такое предложение, конечно, я возьму на себя эту огромную ответственность. Наши народы должны жить в мире. Я не буду отделять себя от Украины. Для меня и Россия, и Украина – мои родные страны, и я их люблю». Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. Обе страны отозвали своих послов в 2014 году. Дипломатическую миссию России в Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик».

Copyright © 2018 RFE / RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода