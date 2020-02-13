Отставка Андрея Богдана — начало смены команды президента Зеленского

11 февраля Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента (АП). То, о чем так долго говорили в политических кулуарах, свершилось — бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского ушел из штата главы государства. Отставка Богдана это, похоже, начало смены команды Зеленского, в которой одну из ключевых ролей теперь играет новый председатель ОП Андрей Ермак, отвечающий в окружении президента Украины за российское направление.

Взлет и падение Богдана

Год назад, когда стартовала президентская кампания, Андрей Богдан был одним из немногих в окружении Зеленского, который знал об украинской политике гораздо больше, чем сам кандидат на пост главы государства. Экс-заместитель министра юстиции, бывший антикоррупционный уполномоченный в правительстве Николая Азарова и личный адвокат олигарха Игоря Коломойского знал толк во властных интригах. Что, похоже, и было так необходимо политическому неофиту — художественному руководителю «Студии Квартал-95».

В первые несколько месяцев президентства Зеленского Андрей Богдан позволял себе публично исправлять президента, хамить журналистам, демонстрируя тем самым, что он — если и не первый, то, как минимум, второй человек в государстве. Что, похоже, отчасти так и было. Ведь именно ради Богдана, который попал под люстрацию, администрацию президента переименовали в Офис президента. А сам глава канцелярии превратился в тень Владимира Зеленского — находился с ним рядом повсюду: в командировках, на пляже, в будни и в выходные. Что породило среди пользователей соцсетей множество мемов.

Казалось, что мастер кулуарных интриг Андрей Богдан, который троллил журналистов своим заявлением об отставке еще в августе 2019 года, будет вечно за спиной Владимира Зеленского. Конечно же, при поддержке Игоря Коломойского. Это именно Богдан инициировал смещение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской госадминистрации (правда, неудачно) и, судя по обнародованным в сети записям, пытался управлять Государственным бюро расследований (ГБР) по делу пятого президента Украины Петра Порошенко. Но, видно, что-то пошло не так. Начиная с осени, глава Офиса президента стал реже появляться рядом с Зеленским на публичных мероприятиях. А после «нормандского саммита» в Париже на первый план вышел новый фаворит президента — его помощник Андрей Ермак.

Кто-то говорит, что Богдан стал жертвой борьбы внутри команды Зеленского. Кто-то — что «правой рукой» президента Украины были недовольны не только в Киеве, но и за пределами государства. Как бы там ни было, факт остается фактом — Андрей Богдан ушел в отставку. А с ним, очевидно, уходит и стиль управления государством, который до сих пор демонстрировал президент Зеленский.

Покорение России. Поход Ермака

48-летний Андрей Ермак, получивший портфель председателя Офиса президента Украины, — давний знакомый Владимира Зеленского. Он долго занимался бизнесом, имеет доли в более чем 20 компаниях. Юрист по образованию и кинопродюсер долго находился в тени Андрея Богдана, занимая скромную должность помощника президента Украины. Но летом 2019-го ситуация начала меняться. Именно тогда Ермак стал одним из главных переговорщиков с российской стороной — и по обмену пленными, и по организации «нормандского саммита» в Париже. В то же время он начал сопровождать Зеленского в зарубежных визитах.

Почему же Андрей Ермак вытеснил Андрея Богдана с орбиты влияния нынешнего президента Украины? Во-первых, Зеленский и дальше верит, что он договорится с Владимиром Путиным о прекращении войны на Донбассе. Ради этого он готов идти на уступки Москве. Зеленский, похоже, искренне надеется, что в этом ему поможет Андрей Ермак. Во-вторых, ореол Богдана как личного адвоката Игоря Коломойского, похоже, начал мешать Зеленскому. Он уже сам хочет играть в большую политику, а не считаться «человеком Бени» в президентском кресле.

К самому Андрею Ермаку, судя по всему, в Кремле относятся благосклонно. Украинские журналисты утверждают, что новый глава ОП связан с одиозным путинским олигархом Аркадием Ротенбергом. Сам же Ермак говорит, что поддерживает конструктивный контакт с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который с недавних пор отвечает за ситуацию на оккупированном Донбассе. Похоже, для Зеленского Ермак — ключ к решению всех вопросов с российской стороной, и, прежде всего, к достижению мира на Востоке Украины. Поэтому с назначением нового главы Офиса президента Зеленского, очевидно, следует ожидать крен внешней политики Киева в сторону России.

Кто следующий за Богданом?

С уходом Андрея Богдана в команде Владимира Зеленского, вероятно, начнутся кадровые изменения. Ведь, кроме привычной канцелярской работы, теперь уже бывший глава Офиса президента Украины был одним из серьезных игроков в украинской политике. Он влиял на назначения в исполнительной власти, давал (как свидетельствуют записи в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы) неформальные распоряжение руководителям правоохранительных органов. Поэтому не исключено, что вслед за Богданом своих должностей лишатся связанные с ним руководители ряда центральных органов власти и офиса президента.

В целом же, отставка Богдана завершила «медовый» период Владимира Зеленского в политике — становление его как президента Украины. Постепенно из его окружения идут те, кто привел Зеленского к власти. Первым был Александр Данилюк, который подал в отставку с поста секретаря СНБО. Теперь — Андрей Богдан. Новый этап президентства Зеленского требует новых кадровых решений, которые, судя по всему, отныне будет принимать и Андрей Ермак.

Источник — DW