Немного о Конституции РФ, или что бывает, когда кухарка управляет государством

Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство.

Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ.

Это поправки Владимира Владимировича Путина в Конституцию России. Ну, про тысячелетний Рейх не будем. И так понятно. Оставим в стороне и фразу «сохраняя преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство». Что, к святым псам, это значит? Я сейчас серьезно. Без сарказма. Просто переведите мне это на русский язык.

Это бессмысленный набор слов. Попросту говоря – х..ета.

Ну, да Бог с ним.

Я вот о чем.

«Российская федерация … предков, передавших нам идеалы и веру в Бога … государственное единство … является правопреемником Союза ССР».

Гхм-гхм…

Во-первых, Российская — она либо федерация, либо государственное единство. Либо народы, входящие в федерацию, имеют право на самоопределение, либо унитарное государство. Либо так, либо так. Это взаимоисключающие понятия.

Во-вторых, либо предки передали нам веру в Бога, либо — правопреемник Союза ССР.

В Союзе ССР не было веры в Бога. В Союзе ССР тех, кто верил в Бога, стреляли по темницам. Так что нам передали предки? Стрелять попов? Или верить в Бога? Либо так, либо так. Это взаимоисключающие понятия.

В-третьих, Российская Федерация появилось ну никак не тысячу лет назад. В самом лучшем случае она появилась в 1922 году, как одна из союзных республик. До этого — империя, царство, улус, ханство, княжество, но никак не федерация.

В-четвертых, если тысячелетняя история, то веру в какого/каких Бога/богов вам передали предки?

В Аллаха, молитвой к которому начинал и заканчивал свои повествования Афанасий Никитин и сура которому набита на шишаке Александра Невского?

Тенгрианство — поклонение Тенгри, обожествленному небу, бывшее основной религией улуса Джучи?

Перун, Мокошь, Велес, Даждьбог, Сварог древних славян?

Пермские языческие деревянные идолы, о которых мы практически ничего не знаем и которые были уничтожены, сожжены дотла вместе с капищами и стерты из памяти Иваном — каким там, Третьим, Четвертым?

Богов финно-угорских племен?

Одина, Тора и Фреи, память о которых передана нам Рюриком, Синеусом и Трувором?

Есть мнение, что Киев был основан как иудейская торговая фрактория — вам предки передали веру в Иегову? Иудаизм будет официальной религией России? Ну, раз уж вы любите про исконное и тысячелетнее до самого начала копать.

Или речь идет про Славу КПСС, веру в которого нам передали наши непосредственные предки? Вот, сколько себя помню, мои родители верили именно в него.

В-пятых, про идеалы. Вот про идеалы не надо. Вот, мой вам совет, про идеалы лучше вообще не надо.

Про идеалы предков из Союза ССР мы уже поговорили. Стрелять людей на подвале, привязывать их к бревну и скатывать с лестницы на Секирной горе на Соловках, миллионами зарывать в Беломорканал и прииски Индигирки, стучать, доносить, въезжать в квартиры расстрелянных — вот самые близкие по времени идеалы.

Ну, впрочем, тут все органично. Если полковник КГБ на троне, то идеалы Союза ССР вполне подходят.

Или, если речь о периоде веры в Бога, то какие идеалы тогда?

Снохашество? Когда свекр силой и принуждениями заставлял вступать с собой в половую связь всех жен своих сыновей, которых те приводили в дом? А если связь невестки с большаком — главой семьи — становилась всеобщим достоянием, то её избивали до смерти за распутство, да и дело с концом?

Продажа детей, потому что один черт лишние рты и помрут от голода?

Содержание женщин взаперти? Да-да, в Московии и бабы и, особенно, девки содержались как в гаремах, взаперти.

Порка и розги?

Деспотизм мужа над женой, когда он мог её просто забить до смерти?

«Обращение мужей с женами было таково: по обыкновению, у мужа висела плеть, исключительно назначенная для жены и называемая дурак; за ничтожную вину муж таскал жену за волосы, раздевал донага, привязывал веревками и сек дураком до крови – это называлось учить жену; у иных мужей вместо плети играли ту же роль розги, и жену секли, как маленького ребенка, а у других, напротив, дубина – и жену били, как скотину. Такого рода обращение не только не казалось предосудительным, но еще вменялось мужу в нравственную обязанность. Кто не бил жену, о том благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит и о своей душе не радит, и сам погублен будет и в этом веке и в будущем, и дом свой погубит. «Домострой» человеколюбиво советует не бить жену кулаком по лицу, по глазам, не бить ее вообще железным или деревянным орудием, чтобы не изувечить или не допустить до выкидыша ребенка, если она беременна; он находит, что бить жену плетью и разумно, и больно, и страшно, и здорово. Это нравственное правило проповедовалось православной церковью, и самим царям при венчании митрополиты и патриархи читали нравоучения о безусловной покорности жены мужу. Привыкшие к рабству, которое им было суждено влачить от пеленок до могилы, женщины не имели понятий о возможности иметь другие права и верили, что они в самом деле рождены для того, чтобы мужья их били».

Крепостничество? Раздельная продажа матери и ребенка? Опричнина? Сжигание в срубе? Дыба? Рекрутерство?

Продажа крестьян за рубеж?

«Земли наши оскудели от войн и продаж». Святослав что ли, не помню. Продажа — это продажа в рабство. Так всех продали, что аж жить на земле стало некому. Один из трех основных источников княжеской казны — меха, меды и рабы. До такой степени основной, что аж в английский язык вошло. Slav — славянин, Slavery — рабство.

Или поговорим про идеалы Улуса Джучи?

Или про идеалы Ивана Грозного?

Когда вода в Москва-реке стала мертвой от сбрасываемых в неё трупов.

И вот этот весь п…дец человек умудрился запихнуть в два абзаца.

А там таких абзацев еще — пруд пруди.

И про недопущение искажения исторической памяти — вот тут, кстати, я полностью поддерживаю, примеры исторической памяти я только что привел, не дадим исказить их! — и про подвиг народа — о, тут я отдельно долго-долго могу говорить, хотите про Великую Отечественную? Да запросто.

Республика Локоть. Где народ полностью перешел на сторону немцев, взял власть в свои руки и саморучно вырезал под ноль всех большевиков и евреев.

Про то ли миллион, то ли полтора русских, воевавших на стороне немцев.

Про заградотряды, без которых невозможно было остановить народ, совершавший подвиг аж на берегах Волги.

Про лендлиз, когда народ в Магадане американский солидол ел, чем и выжил.

Про панфиловцев и Матросова, которых не было.

Много про что могу.

Могу и про более ранние вещи. Например про то, что в Ледовом побоище, которого тоже не было, народ-то преотлично сражался на стороне псов-рыцарей, их войско состояло как из чуди, так и из псковичей.

Ну, про то, что народ во главе с Дмитрием Донским воевал за Орду с ханом Тохтамышем против сепаратиста Мамая, говорить, наверное, не надо.

Там еще много интересного понаписано. Про сирот, обязанность по воспитанию которых возлагается на государство. Феликс Эдмундович одобрил бы. Вот кто профи был в этом деле. Сам родителей стрелял, сам детей воспитывал. Впрочем, и тут все органично.

Или матери тех детей, кого они в восемнадцать лет в танках гореть по всему миру посылают.

Про язык государствообразующего народа, который, народ — привет, наци! — опять не упоминается.

И еще до фига чего.

Конституцией России и раньше можно было спокойно подтереться, но теперь, пожалуй, это будет первый случай в истории, когда Основной закон страны при желании можно признать ничтожным. Ибо бред.

Вот так, дети, бывает, когда кухарка управляет государством.

По возможности избегайте этого.

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