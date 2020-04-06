Коронавирус в «ДНР»: вируса нет, масок нет, штрафы есть

«ДНР» изнутри глазами «пересічного українця». Мы все вместе должны остановить эту войну. Хотя бы попробовать… Присоединяйтесь!

Пока весь мир парализован страхом перед невидимой но грозной заразой, в маленькой «народной республике» живётся отлично. Заболевших не было вплоть до кона 31 марта. Правда уже с 14 числа так называемый глава ввёл какой-то непонятный «режим повышенной готовности». Всё отлично работало, но потом нашли какую-то мадам, которая вернулась из Москвы и провезла внутри своего тела запрещённый главой республики вирус. Ребёнок её тоже впоследствии оказался переносчиком заразы. Пришлось лидеру молодой нации дополнительно повысить и без того повышенную готовность.

Самой заметной составляющей повышенной готовности стали маски. Их теперь требуют со всех работников общепита и торговли. Войти в больницу без маски нельзя. Войти в банк или на почту без маски нельзя. Практически везде висят объявления о необходимости носить маску. Хотя обычно пускают и без них. Конечно, придурковатые особи используют отсутствие маски как дополнительный повод устроить перепалку и затеять ругань. Но это такое дело!

Школы, техникумы и институты встречают посетителей объявлениями разной степени упоротости. Это может быть категоричное:

А может быть корявая принадлежащая руке пьющего вахтёра милота типа:

Хотите в кино? Извините, но нельзя.

Небольшие магазины импровизируют и встречают покупателей чем-то вроде:

Супермаркеты ничего не выдумывают и размещают на дверях сухие и многословные официальные прокламации:

И вот всё бы хорошо, только

Остаётся надеяться на малых бизнесменов, которые потихоньку начинают предлагать свои услуги:

Граница закрыта на замок. Детские сады работают в режиме свободного посещения. Школы и вузы перешли на какую-то удалёнку. Кафе пока не закрыты, но режим работы у них теперь до 18:00. Это должно помочь. Говорят, что в течение дня заразиться коронавирусом в ресторане или столовке нельзя, а вот после шести вечера очень даже можно. Но руководство «ДНР» бдит, поэтому все заведения в зоне риска после означенного времени должны переходить в режим доставки.

Спортзалы, библиотеки и оба театра молодой республики, доставшиеся ей в наследство от фашистского киевского режима, закрыты. Таксисты жалуются, что получение одного-двух заказов в день перестало быть редкостью. Парикмахеры и маникюрщицы в ужасе ждут, что со дня на день им могут запретить работать и отправить в режим выходного дня, который уже реализован в РФ.

Если вам меньше 65, то пока можно выходить на улицу. Пока что…

Официально в «ДНР» на пятницу третьего апреля было всего 3 заболевших. На выходных о новых случаях не сообщают. Некогда. Нужно придумывать новые меры предосторожности и прочие предписания. Однако сотрудники органов усиленно взялись штрафовать нарушителей «режима повышенной готовности». Первые ласточки прилетели в пятницу и принесли владельцам магазинов и кафешек 230 тысяч рублей штрафа. Защитникам жителей это дело понравилось и в воскресенье они отчитались о том, что наколядовали уже больше миллиона рубликов. Причем штрафуют не только предпринимателей, но и частных лиц, которые якобы нарушают режим самоизоляции.

Война тем временем идёт своим чередом. Кто-то в кого-то зачем-то стреляет… И вирус этому делу не помеха. Остановить её можем только мы с вами. Но нам ведь некогда, да? Мы должны бояться коронавируса…