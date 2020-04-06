Коронавирус в «ДНР»: вируса нет, масок нет, штрафы есть

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Алехандро Македонский0

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Алехандро Македонский

Алехандро Македонский

«ДНР» изнутри глазами «пересічного українця». Мы все вместе должны остановить эту войну. Хотя бы попробовать… Присоединяйтесь!

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Пока весь мир парализован страхом перед невидимой но грозной заразой, в маленькой «народной республике» живётся отлично. Заболевших не было вплоть до кона 31 марта. Правда уже с 14 числа так называемый глава ввёл какой-то непонятный «режим повышенной готовности». Всё отлично работало, но потом нашли какую-то мадам, которая вернулась из Москвы и провезла внутри своего тела запрещённый главой республики вирус. Ребёнок её тоже впоследствии оказался переносчиком заразы. Пришлось лидеру молодой нации дополнительно повысить и без того повышенную готовность.

Самой заметной составляющей повышенной готовности стали маски. Их теперь требуют со всех работников общепита и торговли. Войти в больницу без маски нельзя. Войти в банк или на почту без маски нельзя. Практически везде висят объявления о необходимости носить маску. Хотя обычно пускают и без них. Конечно, придурковатые особи используют отсутствие маски как дополнительный повод устроить перепалку и затеять ругань. Но это такое дело!

Школы, техникумы и институты встречают посетителей объявлениями разной степени упоротости. Это может быть категоричное:

А может быть корявая принадлежащая руке пьющего вахтёра милота типа:

Хотите в кино? Извините, но нельзя.

Небольшие магазины импровизируют и встречают покупателей чем-то вроде:

Супермаркеты ничего не выдумывают и размещают на дверях сухие и многословные официальные прокламации:

И вот всё бы хорошо, только

Остаётся надеяться на малых бизнесменов, которые потихоньку начинают предлагать свои услуги:

Граница закрыта на замок. Детские сады работают в режиме свободного посещения. Школы и вузы перешли на какую-то удалёнку. Кафе пока не закрыты, но режим работы у них теперь до 18:00. Это должно помочь. Говорят, что в течение дня заразиться коронавирусом в ресторане или столовке нельзя, а вот после шести вечера очень даже можно. Но руководство «ДНР» бдит, поэтому все заведения в зоне риска после означенного времени должны переходить в режим доставки.

Спортзалы, библиотеки и оба театра молодой республики, доставшиеся ей в наследство от фашистского киевского режима, закрыты. Таксисты жалуются, что получение одного-двух заказов в день перестало быть редкостью. Парикмахеры и маникюрщицы в ужасе ждут, что со дня на день им могут запретить работать и отправить в режим выходного дня, который уже реализован в РФ.

Если вам меньше 65, то пока можно выходить на улицу. Пока что…

Официально в «ДНР» на пятницу третьего апреля было всего 3 заболевших. На выходных о новых случаях не сообщают. Некогда. Нужно придумывать новые меры предосторожности и прочие предписания. Однако сотрудники органов усиленно взялись штрафовать нарушителей «режима повышенной готовности». Первые ласточки прилетели в пятницу и принесли владельцам магазинов и кафешек 230 тысяч рублей штрафа. Защитникам жителей это дело понравилось и в воскресенье они отчитались о том, что наколядовали уже больше миллиона рубликов. Причем штрафуют не только предпринимателей, но и частных лиц, которые якобы нарушают режим самоизоляции.

Война тем временем идёт своим чередом. Кто-то в кого-то зачем-то стреляет… И вирус этому делу не помеха. Остановить её можем только мы с вами. Но нам ведь некогда, да? Мы должны бояться коронавируса…


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