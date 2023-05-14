Об этом пишет «НБН«, со ссылкой Национальной технической группы экспертов с вопросом иммунопрофилактики Федора Лапия.

Лапий рассказал, что на данный момент ни Украины, ни какая-либо другая страна не рассматривают вариант, при котором прививка от COVID-19 будет внесена в календарь прививок. Он отмечает, что на данный момент нет необходимости в этом, к тому же он рассказал, что отсутствуют и механизмы, при которых это можно было бы сделать.

Также стоит отметить, что эпидемиологии заявляют о том, что скорее всего коронавирус станет сезонным вирусом и будет активизировать только в холодное время.

Также напомним, что Министерство здравоохранения рассматривает возможность отмены карантинных мер еще до того времени, как они должны закончиться 30 июня.

Ранее Ляшко рассказал будут ли такие прививки обязательными.